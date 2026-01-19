Lebensmittelpreise: Statistik Austria launcht „Preisradar“

Die Teuerung im Bereich der Lebensmittel und entsprechende Preistransparenz– Stichwort Rabattaktionen – sind hierzulande seit Monaten ein heißes Thema. Wie Daten der Statistik Austria zeigen, erwiesen sich Lebensmittel im vergangenen Jahr auch als wesentlicher Treiber der Inflation – nur die Bereiche Wohnen, Wasser und Energie mit dem Auslaufen der Strompreisbremse sowie die Gruppe Hotels und Restaurants hatten einen noch größeren Effekt.

Starke Preissteigerungen habe es insbesondere bei alkoholfreien Getränken (plus 16,8 Prozent) sowie bei der gewichtigen Ausgabengruppe Milch, Käse und Eier (plus 5,1 Prozent) gegeben. Bei Fleisch bzw. Fleischwaren, die ebenso einen großen Teil des Korbs ausmachen, erhöhten sich die Preise gegenüber 2024 um 4,4 Prozent, wie Statistik-Austria-Preisexpertin Alexandra Schindlar erläuterte.