KTM-Mutter Pierer Mobility dürfte Firmensitz verlegen

Am 19. November tagt die HV
©APA, HELMUT FOHRINGER, THEMENBILD
Die börsennotierte Muttergesellschaft des oberösterreichischen Motorradherstellers KTM, die Pierer Mobility AG, dürfte ihren Sitz - derzeit ist er in Wels - verlegen. Das geht aus dem Programm einer für 19. November anberaumten außerordentlichen Hauptversammlung hervor. Wohin ist nicht bekannt - allerdings ist der indische Partner Bajaj derzeit dabei, das Ruder zu übernehmen.

von

Die Beschlussfassung "über die Sitzverlegung der Gesellschaft" ist ein Punkt im HV-Programm. Details dazu sollten noch am Mittwoch bekanntgegeben werden. Darüber hinaus wird das Unternehmen in Bajaj Mobility AG umbenannt und alle vom früheren Chef Stefan Pierer nominierten Aufsichtsratsmitglieder sollen ihr Mandat zurücklegen, um Platz zu machen für neue Aufsichtsräte des neuen indischen Mehrheitsaktionärs Rajiv Bajaj. Auch das soll im Rahmen der Hauptversammlung beschlossen werden.

Der indische Motorradbauer Bajaj, seit 2007 Partner von KTM, hatte im Frühjahr mit einer Finanzspritze das Überleben der insolventen KTM gesichert. Im Gegenzug wurde vereinbart, dass Bajaj das bisherige Joint Venture Pierer Bajaj zur Gänze und damit die Kontrollmehrheit an der KTM-Mutter Pierer Mobility übernimmt. Vor wenigen Tagen hat die Übernahmekommission unter Verweis auf eine Ausnahmebestimmung im Zuge eines Sanierungsverfahrens entschieden, dass Bajaj dies tun darf ohne ein Pflichtangebot an die übrigen Aktionäre zu legen.

Über die Autoren

