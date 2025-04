KTM legt Produktion neuerlich still

"Von 1. Mai bis 31. Juli 2025 wird eine neue Betriebsvereinbarung in Kraft treten. Darauf hat sich der Vorstand in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter und dem Betriebsrat nach guten und konstruktiven Gesprächen geeinigt. Die Betriebsvereinbarung sieht einerseits vor, dass die bei KTM übliche Sommerpause von August auf Juli vorverlegt wird. Zum anderen enthält sie eine Regelung zur Reduktion der Vollzeitarbeitszeit auf 30 Stunden pro Woche mit aliquoter Anpassung der Lohn- und Gehaltsbezüge für den Gültigkeitszeitraum der Betriebsvereinbarung. Alle Maßnahmen zielen darauf ab, die Arbeitsplätze trotz Sanierungsverfahren zu erhalten", heißt es wörtlich in der Betriebsvereinbarung.

In einer Videobotschaft hat der CEO und Vorstandsvorsitzende der KTM AG, Gottfried Neumeister, Mittwochabend die Belegschaft informiert. Als Grund für den neuerlichen Produktionsstopp werden Verzögerungen bei Materiallieferungen, die durch Liquiditätsengpässe im Zuge des Sanierungsverfahrens entstanden sind, genannt. Durch die "abrupte Insolvenz" Ende 2024 habe man nur auf Lagerbestände im Haus und bei Zulieferbetrieben für 4.200 Motorräder zurückgreifen können. Im Sanierungsverfahren sei es dann für 90 Tage nicht möglich gewesen, neue Verpflichtungen einzugehen. Nun herrschen Lieferengpässe, was zu dem neuerlichen Produktionsstopp führe. Neumeister zeigte sich zuversichtlich, dass das Werk im August wieder im Vollbetrieb auf vier Bändern produzieren könne.

Wenige Wochen nachdem KTM AG, KTM Components GmbH und KTM Forschungs- und Entwicklungs GmbH am 29. November Insolvenz angemeldet hatten, war die Fertigung der Motorräder schon einmal eingestellt worden. Es erfolgte eine knapp dreimonatige Betriebsunterbrechung. Rund 130.000 Motorräder standen auf Lager, die zumindest teilweise nicht der seit heuer geltenden Euro5+ Abgasnorm entsprechen sollen. Am 17. März wurde dann begonnen, die Produktion schrittweise wieder hochzufahren.