KiK in Schwierigkeiten? Der Textildiskonter will unrentable Filialen schließen

Der deutsche Textildiskonter KiK will seine Wettbewerbsfähigkeit steigern und dafür auch unrentable Filialen schließen. Wie viele, wo und wann ist aber noch offen. Kommt es zu Schließungen, will KiK den betroffenen Mitarbeitern eine Weiterbeschäftigung ermöglichen. Dies geht aus einer Stellungnahme hervor, die das zum Tengelmann-Konzern gehörende Unternehmen in Bönen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur veröffentlichte.

In der vergangenen Woche hatte der langjährige KiK-Chef Patrick Zahn überraschend das Unternehmen verlassen. In den vergangenen Tagen war in Medienberichten von möglichen Filialschließungen in dreistelliger Größenordnung die Rede. KiK hat in 14 Ländern Europas rund 4.200 Filialen, 2.400 davon allein in Deutschland. Von den insgesamt rund 32.000 Beschäftigten arbeiten etwa 19.000 in Deutschland, davon über 1.000 in der Zentrale. In Österreich hat KiK laut Angaben auf der Unternehmenshomepage mehr als 220 Filialen.