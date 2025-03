Haselsteiner verkauft Strabag-Aktien im Wert von über 150 Millionen Euro

Die Familie Haselsteiner reduziert ihre Beteiligung am Baukonzern Strabag. Laut Bloomberg bot der Unternehmensgründer Hans Peter Haselsteiner am Dienstagabend rund 1,7 Prozent des Unternehmens zum Verkauf an – das entspricht etwa zwei Millionen Aktien. Diese sollen bereits am Mittwoch gehandelt werden. Basierend auf dem Schlusskurs vom Vortag ergibt sich ein Verkaufswert von rund 151 Millionen Euro.

Mit diesem Schritt sinkt der Anteil der Familie Haselsteiner, die als größter Strabag-Aktionär gilt, auf 29 Prozent. Der Verkauf kommt nach einem außergewöhnlichen Kursanstieg: Seit Jahresbeginn legte die Aktie um 91 Prozent zu – ein bemerkenswertes Plus, das nun jedoch einen massiven Dämpfer erhielt.

Die Nachricht des Verkaufs löste einen sofortigen Kursrutsch aus. Bereits im Frühhandel am Mittwoch fiel die Strabag-Aktie an der Wiener Börse um 12,2 Prozent auf 66,20 Euro. Während sich der heimische Leitindex ATX mit minus 0,19 Prozent nur geringfügig veränderte, musste die Strabag einen deutlichen Einbruch verkraften.