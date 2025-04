Großer Empfang des österreichischen Handels im Schloss Schönbrunn

Am 10. April 2025 lud der Handelsverband zum großen Empfang des österreichischen Handels in den Apothekertrakt von Schloss Schönbrunn – über 400 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Industrie, Wissenschaft und Medien folgten der Einladung. Im Fokus des Abends standen aktueller denn je: Netzwerkpflege, Austausch auf Augenhöhe und die zentrale Rolle des Handels in herausfordernden Zeiten.

Den inhaltlichen Auftakt bildete die Keynote von Staatssekretär Sepp Schellhorn, der unter dem Titel „Entbürokratisieren. Ermöglichen.“ über notwendige Reformen im Wirtschaftsstandort Österreich sprach. Begleitet wurde er auf der Bühne unter anderem von Marcel Haraszti (REWE International), Roman Koch (Heinemann), Karin Saey (Dorotheum) und Nicole Reitinger (IKEA). Gemeinsam diskutierten sie über aktuelle Themen wie die US-Zollpolitik unter Donald Trump und den globalen Einfluss der Künstlichen Intelligenz auf Handel und Konsum.

Ein besonderes Highlight war die erstmalige Verleihung der Österreichischen FMCG-Awards. Ausgezeichnet wurden Unternehmen und Marken, die mit gelebten Werten, Innovationskraft und echter Partnerschaft im Handel überzeugen. Die Jury setzte sich aus hochkarätigen Vertreter:innen des österreichischen Lebensmittel- und Drogeriehandels zusammen, die Schirmherrschaft übernahm Günter Thumser (Markenartikelverband).

Julia Furdea (PULS 4) führte souverän durch den Abend. Für zusätzliche Strahlkraft sorgte die feierliche Übergabe der Preise, die von großer Wertschätzung für partnerschaftliche Zusammenarbeit geprägt war.

Abgerundet wurde der Abend durch eine Charity-Tombola, deren Erlöse an die Tafel Österreich gehen – ein Zeichen für gesellschaftliches Engagement und Solidarität. Hauptsponsor des Abends war die Österreichische Post.

Der Empfang des Handelsverbandes hat sich einmal mehr als zentrale Plattform für Austausch, Inspiration und Kooperation in der Branche etabliert.