Großteil der Tankstellen hob Diesel auf über zwei Euro an

Der österreichweite Median betrug 2,109 Euro, nach 1,969 Euro am Donnerstag. Der Median für Benzin stieg von 1,759 auf 1,849 Euro, teilte die E-Control am Samstag auf ihrer Webseite mit.

Seit dem Iran-Krieg sind die Spritpreise um rund 50 Cent gestiegen. In der Woche vor Beginn des Iran-Kriegs kostete Diesel im Mittel 1,57 Euro und Benzin 1,52 Euro pro Liter.

Einen ähnlich starken Anstieg der Spritpreise gab es zuletzt Anfang 2022 nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Damals Anfang März haben Benzin und Diesel ebenfalls von rund 1,5 Euro binnen zwei Wochen um 50 Cent zugelegt. Benzin kostete damals in der Spitze rund 1,95 Euro, Diesel knapp 2,10 Euro.

Die Tankstellen in Österreich dürfen die Preise seit dieser Woche nur noch am Montag, Mittwoch und Freitag um jeweils 12 Uhr zu Mittag erhöhen. Gesenkt werden dürfen die Preise jederzeit.