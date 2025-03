Frühlingserwachen in Wiens Schanigärten: Offizieller Start in die Freiluftsaison

Die wirtschaftliche Bedeutung der Wiener Kaffeehauskultur unterstrichen sowohl Ludwig als auch Ruck: „Kaum scheint die Sonne, sind die Schanigärten gut gefüllt.“ Die Nachfrage nach Sitzplätzen in Wiens Cafés sei hoch, was sich auch in den Rekordzahlen des Wiener Tourismus widerspiegele. „Wir haben im vergangenen Jahr das beste Tourismusjahr seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt“, so Ludwig.

Finanziell sind Schanigärten nicht nur für Gastronomen attraktiv, sondern auch für die Stadt Wien: Die Gebühr für das Aufstellen eines Schanigartens variiert zwischen 2,60 und 24,50 Euro pro Quadratmeter und Monat, je nach Lage.