Raus aus Gas: Wien Energie startet Fernwärme-Offensive im 6. Bezirk

Noch im Frühjahr 2025 beginnen die Bauarbeiten an einer neuen Umformerstation („GUFO“) am Schillerplatz. In Folge werden die Leitungen in der Windmühlgasse, der Fillgradergasse und der Theobaldgasse verlegt. Der zentrale Abschnitt der Gumpendorfer Straße – zwischen Getreidemarkt und Joanelligasse – folgt im Jahr 2026.

Auch in anderen Bezirken schreitet der Fernwärmeausbau voran: In der Rossau (1090) startet heuer ein weiteres Pioniergebiet, ebenso im Alliiertenviertel (1020). Der Ausbau erfolgt jeweils koordiniert mit anderen Bauarbeiten – etwa der Neugestaltung von Straßenoberflächen.

Ein Netz mit Zukunft

Aktuell umfasst das Wiener Fernwärmenetz rund 1.300 Kilometer. Bis 2040 sollen weitere 400 Kilometer hinzukommen. „Wir schließen Lücken, denken vorausschauend und setzen auf die besten technischen Lösungen“, erklärt Gerhard Fida, Geschäftsführer der Wiener Netze.

Ziel der Stadt: Klimaneutralität bis 2040. Die Wärmewende spielt dabei eine zentrale Rolle – immerhin heizen noch rund 50 Prozent der Wiener Haushalte mit Gas. In den Innenbezirken setzt man dabei gezielt auf Fernwärme, die bereits heute deutlich weniger CO₂ ausstößt als konventionelle Gasetagenheizungen.

Ein entscheidender Vorteil: lokale Wärmequellen. Neben industrieller Abwärme – etwa von der Manner-Fabrik in Hernals oder der Therme Wien – kommt auch eine innovative Großwärmepumpe zum Einsatz, die aus gereinigtem Klärwasser Energie für bis zu 56.000 Haushalte gewinnt. Zukünftig sollen auch Tiefengeothermie und weitere Großwärmepumpen fossile Brennstoffe vollständig ersetzen.

Für Hauseigentümer:innen bedeutet das Planungssicherheit: Wer jetzt auf Fernwärme umsteigt, ist bei der Dekarbonisierung bereits einen großen Schritt voraus – und unabhängig von den Schwankungen globaler Energiemärkte.