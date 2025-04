Leitartikel: Die zwei Gesichter Wiens – zwischen Weltstadtglanz und nüchterner Realität

Und auch Wien hat hässliche Ecken. Logisch. Großstadt eben. Wien und Drogen? Gab’s mal. Am Karlsplatz. Sagt man. Heute ist er poliert. Glänzt in feinster Innenstadtlage. Und die Szene? Nicht weg. Nur verschoben. In Bezirke, die in der offiziellen Erzählung nicht vorkommen. Und dann ist da noch das bunte, vielfältige Wien. Der Stolz der Stadt. „Unser Bürgermeister“ stand auf den Wahlplakaten der SPÖ. „Unser?“ Mehr als ein Drittel der Wiener:innen dürfen ihn nicht wählen, weil sie keinen österreichischen Pass haben. Tendenz steigend. Nebensächlichkeiten? Befindlichkeiten? Ja. Das ist aber auch Politik. Gemacht im Namen aller. Aber nicht für alle.

Wer das nicht sehen will, macht es sich bequem. Der Vergleich zwischen der zweitgrößten deutschsprachigen Stadt, Wien, und der viertgrößten, München (Arbeitslosenquote: 5,1 Prozent), bringt Erstaunliches zutage. Man muss nur hinschauen – und darf sich erlauben, zu staunen. Denn Wien hat nicht nur soziale Baustellen, sondern auch wirtschaftliche Herausforderungen. Die Ludwig-Maximilians-Universität in München (1,6 Millionen Einwohner) rangiert im Shanghai-Ranking der besten Universitäten weltweit auf Platz 43.

Die Uni Wien in der Zwei-Millionen-Metropole? Irgendwo zwischen 101 und 150. München ist Hotspot für Techgiganten. Apple baut seinen Standort zum weltweiten Forschungszentrum aus – und ist in bester Gesellschaft. Amazon und Microsoft haben ebenfalls ihre Zentralen hier. Drei der wertvollsten Unternehmen der Welt. Auch Google betreibt seinen größten deutschen Standort in München. Neuester Zugang: OpenAI.