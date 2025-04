Töchtertag am AIT: So erleben Mädchen Forschung zwischen KI, Drohnen und Batterielabor

Technik zum Anfassen, Wissenschaft zum Mitmachen – unter diesem Motto stand der diesjährige Wiener Töchtertag am AIT Austrian Institute of Technology. Am 24. April 2025 öffnete das renommierte Forschungsinstitut seine Türen für 16 Schülerinnen ab 14 Jahren und gewährte ihnen Einblicke in die Welt der angewandten Spitzenforschung.

Von Künstlicher Intelligenz über autonome Systeme bis hin zur Batterieforschung: Der Tag zeigte nicht nur, wie vielfältig und praxisnah Forschung sein kann – sondern auch, wie wichtig Sichtbarkeit und Vorbilder für junge Frauen in der Technik sind.