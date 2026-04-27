Focused & Together: The Mindful Office

Jeder Mensch nimmt seine Umwelt anders wahr. Jedes Gehirn verarbeitet Informationen und Emotionen auf individuelle Weise. Neurodivergente Personen, etwa Menschen mit Autismus oder ADHS, reagieren besonders sensibel auf sensorische Reize wie Licht, Geräusche oder visuelle Unruhe.

Neuroinklusive Arbeitsplatzgestaltung setzt genau hier an: Sie schafft Umgebungen, die Überforderung reduzieren, Orientierung bieten und individuelle Stärken gezielt fördern – zum Vorteil aller Mitarbeitenden.

Zentrale Elemente sind klar zonierte Bereiche für Deep Work, akustischer Schutz, flexible Rückzugsorte, anpassbare Möbel sowie transparente Kommunikations- und Arbeitsmodelle, die auf unterschiedliche Bedürfnisse eingehen.

„Durchdachte Raumkonzepte für unterschiedliche Fokusgrade – von Deep Focus über mittleren Fokus bis hin zu Light Fokus – sind ein wesentlicher Baustein neuroinklusiver Arbeitswelten,“ erklärt Holzapfel. „Flexible Akustikmöbel wie se:hive sowie Raum-in-Raum-Lösungen wie se:cube und se:cube max sind zentrale Gestaltungselemente für die Einrichtung zeitgemäßer, bedarfsgerechter Worksettings. Wir entwickeln unsere Einrichtungslösungen kontinuierlich weiter, um sie intuitiver und inklusiver zu gestalten – etwa durch das neue Touchdisplay für se:cube und se:cube max sowie zusätzliche Module für se:hive. So entstehen Arbeitsumgebungen, die unterschiedliche sensorische Bedürfnisse gezielt berücksichtigen.“