Mittelständische Unternehmen für 2026 etwas optimistischer

In den mittelständischen Unternehmen in Österreich hat sich ein verhaltener Optimismus eingestellt. Die Firmen bewerten ihre Geschäftslage positiver als noch vor einem Jahr und rechnen mit einer Verbesserung in den kommenden sechs Monaten.

Das zeigt das aktuelle Mittelstandsbarometer des Beratungsunternehmens EY. Allerdings gibt es große Unterschiede zwischen den Branchen: Gut ist die Stimmung im Bereich Gesundheit, negativer ist die Einschätzung etwa in der Industrie.