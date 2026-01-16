ABO

EU-Mercosur-Freihandelsabkommen vor Unterzeichnung

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Kommissionschefin von der Leyen reist zur Unterschrift nach Paraguay
©EITAN ABRAMOVICH, AFP, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Am Samstag steht nach einem Vierteljahrhundert der Verhandlungen die Unterzeichnung des EU-Mercosur-Handelspakts an. Für die EU unterschreibt in Asuncion am späten Nachmittag (MEZ) Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, für die südamerikanische Seite der Präsident Paraguays, Santiago Peña. Auch der Präsident des Europäischen Rates, António Costa, reist in die Hauptstadt von Paraguay, das derzeit den Mercosur-Vorsitz führt. Ein Inkrafttreten hängt dann am EU-Parlament.

von

Die Unterzeichnung folgt auf die Annahme der entsprechenden Ratsbeschlüsse. Sie stellt aus Sicht der EU-Kommission einen wichtigen Meilenstein in den Beziehungen zwischen der Europäischen Union und den Mercosur-Partnern dar. Es entsteht die größte Freihandelszone der Erde mit mehr als 700 Millionen Einwohnern. Der Abschluss wird als geopolitisches Signal in einer Welt gewertet.

Die Zustimmung der EU erfolgt etwa ohne Unterstützung Österreichs, aber auch bevölkerungsstärkerer Staaten wie Frankreich und Polen. Die nötige Mehrheit ging sich trotzdem aus. Das ablehnende Stimmverhalten wurde in erster Linie mit dem Schutz der eigenen Landwirtschaft argumentiert. Vor allem in Frankreich gibt es auch Bauernproteste. Doch die Industrie ist praktisch flächendeckend für den Abschluss gewesen. So könnten Autozulieferer aus Österreich profitieren, heißt es von Industrievertretern.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Reisen & Freizeit
Revo-Hotelgruppe meldet Insolvenz für 140 Gesellschaften an
++ ARCHIVBILD ++ Angebot liege nur bei 89 Prozent des Vor-Corona-Niveaus
Reisen & Freizeit
Verband: Luftverkehr in Deutschland erholt sich kaum noch
Gegen die Touristenmassen in Spanien gibt es auch Widerstand
Reisen & Freizeit
2025 neuer Rekord ausländischer Touristen in Spanien
Leichte Belebung nach zwei Jahren Rezession
Wirtschaft
Deutsche Wirtschaft 2025 zurück auf Wachstumskurs
Neuer Tourismus-Rekord in Spanien
Reisen & Freizeit
Spanien: Rekordjahr mit 97 Millionen ausländischen Besuchern
Ob das Olivenöl auch wirklich extra vergine ist?
Gesundheit
EU-Prüfer bemängeln Lücken bei Olivenöl-Kontrollen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER