Entscheidung über Benkos U-Haft am Nachmittag erwartet

Im Verfahren um den inhaftierten Tiroler Investor René Benko entscheidet das Landesgericht für Strafsachen in Wien heute (Mittwoch) über einen von Benkos Verteidigung eingebrachten Enthaftungsantrag. Der Gründer der insolventen Signa-Gruppe sitzt seit 24. Jänner in der Justizanstalt Josefstadt in Untersuchungshaft. Sein Anwalt begründete den Antrag unter anderem mit Benkos "vorbildlichem" Verhalten. Mit der Entscheidung wird erst am späten Nachmittag gerechnet.

von APA