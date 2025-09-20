„Die KI ist unser etwas autistischer Mitarbeiter"

Welchen Einfluss hat die KI in der heutigen Architektur?

Dunkl: Die KI ist auch in der Architektur nicht mehr aufzuhalten. Hoffentlich holen wir das Beste aus dieser neuen Technologie raus. Die KI strebt jedenfalls unaufhaltsam in die ­Kreativität und wird in unserer Branche viel durch­rütteln. Querkraft Architekten waren in Sachen KI nie ein First Mover. Wir gehen spielerisch damit um. Das hat sich aber weiterentwickelt. Für mich ist die KI heute ein wichtiger Mitarbeiter, der ein bisserl autistisch ist, manchmal unglaubliche Höhenflüge hinlegt, oft auch voll danebenliegt. Bei der Bildgenerierung ist die KI heute unverzichtbar geworden, ebenso bei Basis­arbeiten, etwa der Grundrissoptimierung. Mit KI geht das heute ganz schnell.

Haben Sie Angst, dass die KI Ihre Entwürfe klaut?

Dunkl: Das Copyright ist in der Architektur seit deren Anfängen ein Pro­blem. Jeder Architekt will seine Arbeiten veröffentlichen, jeder Architekt lernt von anderen Architekten und lässt sich auch von Bauwerken anderer inspirieren. Früher musste man in eine Bibliothek gehen, heute sammelt die KI unendlich viele Vorlagen und Ideen in affenartiger Geschwindigkeit, liefert mir eine Vorauswahl und kann sie auch gleich zu neuen Bildern ­kombinieren.

Böck: Die KI ist ein Datensammelprogramm, das nichts neu erfindet. KI kann aber bestehende Dinge sehr schnell neu kombinieren. Damit kann sie Architek­tinnen und Architekten bei der Arbeit unterstützen. Unser Beruf ist komplex: Wir halten viele verschiedene Fäden gleichzeitig in der Hand. KI hilft uns dabei, Prozesse effizienter zu gestalten. Aktuell kommt sie punktuell zum Einsatz – zum Beispiel bei Optimierungsprozessen oder als visuelle Inspirationsquelle. Das große Ganze zusammenzuführen, bleibt bislang unsere Aufgabe. Aber wer weiß, wie lange noch?

Wird die KI das Berufsbild der Architektin/des Architekten stark verändern?

Dunkl: Die Architekten werden wieder lernen müssen, die richtigen Fragen zu stellen. Wir werden uns vom rein technischen Beruf verstärkt in Richtung ganzheitliches Denken entwickeln, da wir dank der KI in Zukunft viel mehr Zeit haben werden, uns Dingen wie Ethik oder Nachhaltigkeit zu widmen, als heute. Viele zeitaufwendige, aber wenig kreative Arbeitsschritte wird die KI übernehmen, und der Mensch wird hier nur mehr als Kontrollorgan fungieren. Architekten werden künftig viel mehr miteinander und mit anderen Berufsgruppen diskutieren und gemeinsam über Lösungen nachdenken. Die Maschine übernimmt dann Teile der Umsetzung und wichtige, aber sehr ­zeitintensive Arbeiten wie Kostenschätzungen oder die Berücksichtigung von Bauordnungen in den Entwürfen.

Böck: Die KI ist ein Instrument der Beschleunigung. Für etwas, wofür wir bisher vielleicht zehn Mitarbeiter gebraucht haben, brauchen wir in Zukunft nur mehr einen. Oder statt fünf Varianten können wir 100 machen. Wir können schneller Lösungen finden, schneller Visualisierungen generieren, menschliche Fehler bei z. B. Kostenplanungen schneller erkennen. Dafür macht die KI andere Fehler, die für uns als Mensch manchmal absurd sind.

Wird die KI einmal der bessere Architekt sein als der Mensch?

Dunkl: In der digitalen Welt basiert alles auf höchstmöglicher Perfektion. Kreativität entsteht aber vor allem im nicht perfekten Raum, in dem auch Unsinn erlaubt ist. Der KI fehlt die emotionale Intelligenz, sie ist trotz all ihres Wissens ganz weit weg vom Menschen. Die größte Gefahr liegt sicherlich darin, dass Nutzer faul werden und, anstatt selbst nachzudenken, kurz mal ChatGPT befragen. Wenn das alle machen, entsteht aber nichts Neues, nichts Über­raschendes. Die Architektur lebt aber genau von Überraschungen