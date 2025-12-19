Die BMW Group – ein starker Motor für Österreich.

Die BMW Group gehört seit vielen Jahren zu den bedeutendsten Unternehmen in und für Österreich. Kein anderer Automobilhersteller ist hierzulande so umfassend entlang der gesamten Wertschöpfungskette präsent - von Forschung und Entwicklung über Produktion bis hin zu Vertrieb und Handel. Damit trägt das Unternehmen maßgeblich zu Wohlstand, Wachstum und Innovation im Land bei und ist somit ein starker Motor für Österreich.
Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die BMW Group in Österreich einen Umsatz von rund 9,2 Milliarden Euro - ein Wachstum von 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Diese starke wirtschaftliche Leistung unterstreicht die bedeutende Stellung des Unternehmens auf dem heimischen Markt sowie dessen wachsende Relevanz für die gesamte Region.
Auch als Arbeitgeber zeigt sich die BMW Group in Österreich verlässlich und stabil: An allen Standorten ist die Beschäftigung im Jahr 2024 gestiegen. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen hierzulande 5.849 Personen. Dieses Wachstum spiegelt nicht nur die positive Entwicklung des Konzerns wider, sondern unterstreicht auch ihre Rolle als wichtiger Arbeitgeber im Land. Darüber hinaus profitieren zahlreiche Zulieferer und Partnerunternehmen von der starken Präsenz des Konzerns, was die wirtschaftliche Vernetzung und Wertschöpfung in Österreich deutlich stärkt.
Österreich nimmt dabei eine besondere Rolle im globalen Netzwerk der BMW Group ein. Im Land sind vier Gesellschaften mit Sitz in Salzburg ansässig, ebenso wie BMW Group Niederlassung Wien und das weltweit größte Motorenwerk der BMW Group in Steyr. Darüber hinaus sorgt ein Netzwerk von über 60 professionellen Händler- und Servicepartnern für eine flächendeckende Betreuung im gesamten Land. Das Motorenwerk in Steyr zählt zu den zentralen Produktionsstandorten und ist mit einer Jahresproduktion von über einer Million Motoren ein bedeutender Pfeiler der industriellen Wertschöpfung. Ab 2025 übernahm das Werk zudem die Fertigung der nächsten Generation von E-Antrieben - ein klares Zeichen für die technologische Bedeutung Österreichs und die Weichenstellung für eine nachhaltige Mobilität der Zukunft.
Salzburg fungiert zudem als Headquarter für die gesamte Region Zentral- und Südosteuropa. Von hier aus werden zwölf Länder - von Polen bis Griechenland - gesteuert. Im Jahr 2024 wurden in dieser Region über 86.000 Premiumfahrzeuge verkauft, womit sie zu den wichtigsten Absatzmärkten der BMW Group zählt. Diese zentrale Steuerungsfunktion fördert nicht nur die europäische Präsenz des Unternehmens, sondern schafft zugleich zahlreiche Arbeitsplätze und wirtschaftliche Impulse in Österreich.
Auch auf dem heimischen Markt ist BMW seit Jahrzehnten erfolgreich. Die Gesellschaft BMW Austria mit Sitz in Salzburg nimmt seit 2012 die Spitzenposition unter den heimischen Premiumherstellern ein. Im Jahr 2024 wurden 20.801 neue BMW und MINI Fahrzeuge zugelassen, was einem Umsatz von 1,1 Milliarden Euro entspricht. Diese Zahlen bestätigen die starke Marktposition von BMW in Österreich und ihren wichtigen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg des Konzerns in Österreich.
Der wirtschaftliche Stellenwert zeigt sich zudem in der Beschäftigung: Ende 2024 arbeiteten über 5.800 Menschen direkt bei der BMW Group in Österreich, weitere 2.800 bei den Handelspartnern. Insgesamt sichert das Unternehmen somit mehr als 8.000 Arbeitsplätze im Inland - ein eindrucksvolles Zeichen für die soziale und wirtschaftliche Verantwortung, die BMW in Österreich übernimmt.
Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg ist das Motorenwerk Steyr. Hier werden nicht nur Motoren in höchster Qualität gefertigt, sondern auch innovative Technologien zur Elektromobilität entwickelt und umgesetzt. Die Produktion der E-Antriebe der nächsten Generation ab 2025 markiert einen wichtigen Meilenstein für die nachhaltige Transformation des Unternehmens und unterstreicht die Innovationskraft der BMW Group in Österreich.
Die langfristige Bindung an den Standort zeigt sich auch im hohen Investitionsvolumen: Im Jahr 2024 investierte die BMW Group 569 Millionen Euro in Österreich - das entspricht täglich rund 1,6 Millionen Euro. Seit 1977 flossen insgesamt bereits über 9,2 Milliarden Euro in den Wirtschaftsstandort. Diese Investitionen schaffen nicht nur moderne Arbeitsplätze, sondern fördern auch Forschung, Entwicklung und umweltfreundliche Produktionsverfahren.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Die BMW Group ist in Österreich fest etabliert und stärkt den Standort nachhaltig - wirtschaftlich, technologisch und gesellschaftlich. Mit ihrem ganzheitlichen Engagement ist das Unternehmen ein echtes Beispiel dafür, was „Gut für Österreich“ ausmacht.