Die BMW Group – ein starker Motor für Österreich.

Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die BMW Group in Österreich einen Umsatz von rund 9,2 Milliarden Euro - ein Wachstum von 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Diese starke wirtschaftliche Leistung unterstreicht die bedeutende Stellung des Unternehmens auf dem heimischen Markt sowie dessen wachsende Relevanz für die gesamte Region.

Auch als Arbeitgeber zeigt sich die BMW Group in Österreich verlässlich und stabil: An allen Standorten ist die Beschäftigung im Jahr 2024 gestiegen. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen hierzulande 5.849 Personen. Dieses Wachstum spiegelt nicht nur die positive Entwicklung des Konzerns wider, sondern unterstreicht auch ihre Rolle als wichtiger Arbeitgeber im Land. Darüber hinaus profitieren zahlreiche Zulieferer und Partnerunternehmen von der starken Präsenz des Konzerns, was die wirtschaftliche Vernetzung und Wertschöpfung in Österreich deutlich stärkt.

Österreich nimmt dabei eine besondere Rolle im globalen Netzwerk der BMW Group ein. Im Land sind vier Gesellschaften mit Sitz in Salzburg ansässig, ebenso wie BMW Group Niederlassung Wien und das weltweit größte Motorenwerk der BMW Group in Steyr. Darüber hinaus sorgt ein Netzwerk von über 60 professionellen Händler- und Servicepartnern für eine flächendeckende Betreuung im gesamten Land. Das Motorenwerk in Steyr zählt zu den zentralen Produktionsstandorten und ist mit einer Jahresproduktion von über einer Million Motoren ein bedeutender Pfeiler der industriellen Wertschöpfung. Ab 2025 übernahm das Werk zudem die Fertigung der nächsten Generation von E-Antrieben - ein klares Zeichen für die technologische Bedeutung Österreichs und die Weichenstellung für eine nachhaltige Mobilität der Zukunft.