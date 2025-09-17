BMW-Werk Debrecen: Wie der Standort in Ost-Ungarn zur Speerspitze für die Neue Klasse wird

Der Lean-Ansatz bei BMW Debrecen heißt: Verschwendung vermeiden, Prozesse verschlanken, Nachhaltigkeit leben. Nicht als Lippenbekenntnis, sondern als Unternehmensstrategie. Das Werk verzichtet komplett auf fossile Brennstoffe, nutzt Photovoltaik, und setzt auf naturnahe Flächenpflege mit Schafen um Solarpanels – ein Bild, das zeigen soll: Hightech und Natur schließen sich nicht aus.

Ein zentrales Argument für Debrecen ist wirtschaftlicher: Laut BMWs Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic soll die Produktion hier um ein Fünftel günstiger sein als bei vergleichbaren Verbrennern. Auch die Batterie dieser „Neuen Klasse“ Modelle wird um bis zu 50 Prozent günstiger sein als bei den bisherigen Modellen.