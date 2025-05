Club Cuvée diskutiert Demokratieverständnis und politische Herausforderungen

Beim aktuellen Club Cuvée im Hotel Regina drehte sich alles um die Frage, wie es um das Demokratieverständnis in Österreich, der EU und weltweit bestellt ist. Der Abend versammelte ein hochkarätiges Podium mit Josef Kalina (Unique Relations), Ralf-Wolfgang Lothert (JTI Austria), Wolfgang Petritsch (ehem. EU-Sonderbeauftragter) und Journalistin Eva Weissenberger, moderiert von Ralph Vallon.

Im Zentrum standen aktuelle Krisenherde, geopolitische Machtverschiebungen und die wachsende Polarisierung in westlichen Demokratien. Besonders thematisiert wurden die sozialen Medien als Verstärker aggressiver Sprache sowie der Umgang mit rechtspopulistischen Parteien. Während ein mögliches AfD-Verbot diskutiert wurde, warnten mehrere Stimmen vor der Gefahr weiterer Radikalisierung durch Ausgrenzung.

Die Diskutant:innen forderten parteiübergreifend eine stärkere Kommunikation lösungsorientierter Politik aus der Mitte. Nur so könne Vertrauen zurückgewonnen und extremistischen Tendenzen entgegengewirkt werden. Am Ende stand der Vorschlag, eine neue überparteiliche Plattform zur Förderung des demokratischen Diskurses in Österreich zu schaffen – erste Gespräche dazu fanden bereits im Anschluss an die Veranstaltung statt.