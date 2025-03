„BuyFromEU“: Ist ein Leben ohne US-Produkte möglich?

Die Kanadier machen es Europa derzeit vor. Dort sind die Konsumenten politisch geworden. 42 Prozent der Bevölkerung boykottieren in Kanada bereits US-amerikanische Produkte. Am Boykott beteiligt sich auch die öffentliche Hand. Doug Ford, der Premierminister der Provinz Ontario, hat etwa einen 100-Millionen-Dollar-Vertrag mit Elon Musks Satellitenfirma Starlink aufgekündigt und hat seinerseits Zölle auf Strom in Höhe von 25 Prozent eingeführt, was die Strompreise in drei US-Bundesstaaten, darunter auch New York, extrem verteuert. Für viele Europäer ist Kanada damit zu einem Vorbild in Sachen Konsumentenprotest gegen die US-Zollpolitik geworden.