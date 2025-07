Der 1. Weltkrieg verschlimmerte die Situation. Die jungen Männer starben an der Front. Lewis hatte im Vergleich zur Bevölkerung die höchsten Verluste in Schottland. Die Felder konnten nicht bewirtschaftet werden, und es begann eine Welle der Auswanderung, die Schottland fast entvölkerte.

Zunächst verließen ihre älteren Schwestern Schottland, bis Mary Anne am 11. Mai 1930, einen Tag vor ihrem 18. Geburtstag, mit der RMS Transylvania New York erreichte, wo sie als Reinigungskraft und Nanny arbeitete, bis sie Fred Trump, Donald Trumps Vater, auf einer Party kennenlernte. Sie heirateten 1936. Doch ihre Erfahrungen mit Landraub, brutalen Großgrundbesitzern und der schrecklichen Armut prägte sie auch als Ehefrau eines reichen Unternehmers und hatte Einfluss auf die Erziehung ihrer Kinder.

In New York kannte man Mary Anne als die geizige Ehefrau des Besitzers mehrerer Wohnblocks, die mit ihrem rosafarbenen Rolls-Royce abends von Haus zu Haus fuhr und die Münzen aus den Waschautomaten in den Waschkellern der Wohnblocks einsammelte. Misstrauen, Argwohn und Kontrollsucht beeinflussten ihre Beziehungen zu anderen Menschen und übertrugen sich auf ihre Kinder. Selbst ihr eigenartig verknotetes, rosa gefärbtes Haar erinnert an die Haartracht von Donald Trump.