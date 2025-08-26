News Logo
ABO

Burgenlands Winzer starten mit hohen Erwartungen in Weinlese

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
650.000 Hektoliter Wein sollen es heuer im Burgenland werden
©APA, THEMENBILD, BARBARA GINDL
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Anfang September beginnt im Burgenland vielerorts die Weinlese - und die Erwartungen sind hoch: Aufgrund der guten Witterungsverhältnisse rechnen die Winzer mit einem qualitativ hochwertigen Jahrgang. "Wir haben von nichts zu wenig und von nichts zu viel gehabt", hielt Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld am Dienstag bei einer Pressekonferenz fest. Auch die prognostizierte Menge liege im oberen Durchschnitt.

von

Das Wechselspiel aus Regen und Sonne sowie warmen Sommertagen und kühlen Nächten habe sich positiv auf den Wein ausgewirkt, meinte Liegenfeld, der von einem "Jahrtausend-Jahrgang" sprach. Mengenmäßig rechnen die Winzer mit rund 650.000 Hektolitern Wein, was ungefähr 85 Mio. Flaschen entspricht. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das eine deutliche Steigerung. 2024 war die Ernte vor allem aufgrund der anhaltenden Trockenheit mit 500.000 Hektolitern geringer ausgefallen.

Geschmacklich werde der Jahrgang 2025 eher leicht und aromatisch ausfallen, nicht opulent und alkoholstark, so Liegenfeld. Das entspreche auch den derzeitigen Vorlieben der Konsumentinnen und Konsumenten. Die Trauben und Rebstöcke seien gesund und hätten sich vom "sehr trockenen" Jahr 2024 erholt, in dem die Reben bereits an der Substanz gezehrt hätten. Heuer seien die Vorzeichen ganz andere gewesen, sagte Winzer Georg Prieler. "Im Burgenland sind wir so viele Niederschläge gar nicht gewohnt."

Trotz der guten Qualität gebe es beim Wein derzeit weltweit Absatzprobleme, erläuterte Wein-Burgenland-Obmann Herbert Oschep. Im Burgenland will man dem mit einem Fokus auf Weintourismus entgegenwirken. Mit Maßnahmen zur Stärkung des Ab-Hof-Verkaufs habe man bereits begonnen, so Oschep.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Totschnig kündigt Einsparungen bei Klima- und Energieförderungen an
Wirtschaft
Einsparungen bei Klima- und Energieförderungen angekündigt
Die vida fürchtet, dass Jobs bei der AUA verloren gehen könnten
Reisen & Freizeit
Lufthansa-Konzernumbau - vida besorgt um möglichen Jobabbau
Bei Wohnimmobilien gibt es eine Angebotsknappheit
Wirtschaft
Anstieg der Immobilienpreise deutet sich an
Vor allem beim Einzelhandel reales Umsatzwachstum verzeichnet
Wirtschaft
Handel erstmals seit fast vier Jahren mit realem Umsatzplus
Für niedrigere Preise sind laut BWB-Chefin mehrere Maßnahmen nötig
Wirtschaft
BWB-Chefin: Transparenz senkt die Lebensmittelpreise
Wien bleibt Besuchermagnet
Reisen & Freizeit
Kleines Juli-Minus für Wiens Tourismus
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER