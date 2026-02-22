Bund fördert Wasserstoffprojekte mit 275 Mio. Euro

"Projekte wie jenes in Hallein - mit 20 MW Elektrolyse, rund 2.600 Tonnen Wasserstoff pro Jahr und einer Erhöhung der heimischen Wasserstoffproduktion um etwa 60 Prozent - stärken wir unseren Industriestandort," so Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). Grüner Wasserstoff sei zentral für die Dekarbonisierung, weil er genau dort Emissionen senken könne, wo die direkte Elektrifizierung an Grenzen stoße, betonte der Minister.