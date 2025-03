BP zieht sich aus Österreich zurück: Tankstellengeschäft vor dem Verkauf

Patrick Wendeler, Vorstandsvorsitzender der BP Europa SE, betont die Qualität des österreichischen Tankstellengeschäfts: „Wir haben in Österreich ein starkes Tankstellennetz mit ausgezeichneten Standorten, engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer loyalen Kundschaft. In den vergangenen Jahren konnten wir unsere Position ausbauen und sind mittlerweile die Nummer zwei unter den großen Markentankstellen in Österreich. Da BP jedoch global seine Downstream-Aktivitäten fokussiert, haben wir beschlossen, unser Tankstellengeschäft in Österreich an einen neuen Eigentümer zu übergeben, der den Erfolgskurs fortsetzen kann.“

Auch Birgit Sommer, Leiterin des österreichischen BP Tankstellengeschäfts, unterstreicht, dass die gewohnte Servicequalität weiterhin oberste Priorität hat: „Unsere Kundinnen und Kunden stehen für uns im Mittelpunkt. Unser Ziel bleibt es, ihnen ein erstklassiges Einkaufserlebnis und bestmöglichen Service zu bieten – heute und in Zukunft.“