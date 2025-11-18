Bitcoin stürzt ab: Jahresgewinne fast vollständig eliminiert

Anleger meiden zuletzt riskantere Anlagen wie KI-Aktien und Krypto. Die Unsicherheit, ob die Federal Reserve im kommenden Monat die Zinsen senkt, belastet die Stimmung zusätzlich. „Der Rückgang von Bitcoin ist Teil eines breiteren Wandels in der Risiko-Einstellung“, sagt Haider Rafique, globaler Managing Partner bei der Krypto-Börse OKX. Gerry O’Shea von Hashdex spricht von Verkaufsdruck durch Langfristinvestoren, die nach starken Gewinnen Kasse machen, und verweist auf die unklare Fed-Politik sowie ein fragiles Liquiditätsumfeld.

abnehmende Risikoneigung am Markt

Unsicherheit über den weiteren Zinspfad der Fed

Gewinnmitnahmen langfristiger Bitcoin-Anleger

angespannte Liquidität und dünnere Orderbücher nach jüngsten Turbulenzen

Diese Gemengelage macht eine ohnehin volatile Anlageklasse noch anfälliger für kräftige Ausschläge.