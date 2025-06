Bitcoin, Ethereum und Co.: Was passiert mit Kryptowährungen wenn der Besitzer stirbt?

Und wenn der Zugriff nicht mehr gelingt, was passiert dann mit dem Vermögen?

Nichts. Es gibt mittlerweile ganz viele Bitcoins, auf die nie wieder jemand zugreifen kann. Es gibt das berühmte Beispiel eines Menschen, der irgendwann in der Frühphase von Bitcoin seine Festplatte entsorgt hat. Auf dieser Festplatte befanden sich die Schlüssel die notwendig sind, um über Kryptowährungen zu verfügen. Er sucht bis heute verzweifelt nach dieser Festplatte. Es gibt technisch einfach keinen Weg mehr, auf diese Werte zuzugreifen. Sie sind für immer verloren.

Was raten sie denn Menschen, die Kryptowährung vererben wollen? Und was Erben von Kryptowährung?

Grundsätzlich sollte man sich als Besitzer von Kryptowährungen zu Lebzeiten Gedanken machen, wie man diese Werte gegebenenfalls übertragen kann. Es gibt mittlerweile auch schon innovative Firmen, die diesbezüglich Services anbieten. Man sollte sich auch zum Beispiel überlegen, bei welchen Krypto-Wechselbörsen man seine Vermögenswerte hinterlegt, weil es im Nachhinein einfach einen riesengroßen Unterschied macht, ob eine Verlassenschaft von einem österreichischen Anbieter übertragen werden muss oder ob diese Verlassenschaft irgendwo auf den Cayman Islands liegt. Wenn der Anbieter nicht in unserem Rechtsraum liegt, wird es oft sehr schwierig. Und für Nachfahren gilt: Wenn die Vermutung besteht, dass der Verstorbene Kryptowährungen hatte, sollte man den Verlassenschaftsverwalter darauf hinweisen. Das war in den meisten Fällen auch der Grund, warum ich in solchen Fällen als Experte hinzugezogen wurde.

Sind die rechtlichen Rahmenbedingungen Ihrer Meinung nach ausreichend?

Europa hat mittlerweile eine Regulierung und Anbieter, die in Europa tätig sind, versuchen, sich meiner Erfahrung nach auch daran zu halten. Schwierig wird es, wenn Vermögenswerte von den Seychellen über die Bahamas oder sonst irgendwo in Asien verteilt sind, dann ist es oft sehr schwierig, diese Anbieter zu überzeugen, dass sie einen Zugriff auf die Kryptowährungsbestände ermöglichen – weil sie keine rechtliche Verpflichtung haben bzw. die Durchsetzung eines Anspruchs oft sehr schwierig ist. Deswegen ist sehr wichtig, einen Rechtsrahmen zu haben, so wie es in Europa der Fall ist. Und wichtig ist auch, dass die Benutzer wissen, dass es Sicherheit gibt, wenn man sich in einem Rechtsrahmen bewegt.

Sie haben eingangs erwähnt, dass Hunderttausende Personen in Österreich in Kryptowährungen investieren. Wie groß sind die Probleme mit Krypto-Erbschaften?

Wenn wir uns ansehen, wie viele Menschen in Kryptowährungen investiert haben und davon ausgehen, dass jeder irgendwann aus dem Leben scheidet, liegt es auf der Hand, dass die Fallzahlen sehr bald sehr rasant ansteigen werden. Man muss sich rechtzeitig überlegen, wie man sehr viele Verlassenschaften, in denen Kryptowährungen vorkommen, möglichst effizient abhandeln kann. An einer Art Handbuch, wie das am besten ablaufen sollte, arbeiten wir gerade.