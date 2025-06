Peter Augendopler: Wie eine Bäckerei zur Weltmarke wurde

In der aktuellen Podcast-Folge von Oberösterreich ungefiltert begrüßen wir Peter Augendopler, den visionären Bäcker, Unternehmer und Gründer des international erfolgreichen Unternehmens Backaldrin. Peter Augendopler gibt uns faszinierende Einblicke in seine Karriere, die mit einfachen Anfängen in einer Wiener Bäckerei begann und ihn zum Marktführer in der Backbranche machte.

Er ist der kreative Kopf hinter dem weltberühmten Kornspitz, dessen Erfolgsstory er humorvoll und spannend beschreibt. Besonders beeindruckend ist seine Leidenschaft für die Brotkultur, die nicht nur in seinen Produkten lebt, sondern auch im PANEUM, einem weltweit einzigartigen Museum, das der Geschichte und Bedeutung des Brotes gewidmet ist.

Peter Augendopler spricht offen über seine Überzeugung, dass Vertrauen das Fundament jeder menschlichen und geschäftlichen Beziehung bildet. Er gewährt Einblicke, wie er mit einem ausgeprägten Bauchgefühl unternehmerische Entscheidungen trifft – oft entgegen klassischer BWL-Lehrmeinungen, aber mit beeindruckendem Erfolg.

Diese Episode bietet nicht nur unterhaltsame Anekdoten über unternehmerische Höhen und Tiefen, sondern lädt dazu ein, die kulturelle, soziale und wirtschaftliche Bedeutung von Brot neu zu entdecken. Erleben Sie, wie ein einfaches Lebensmittel das Potenzial hat, Menschen weltweit zu verbinden – erzählt von einem Mann, der es versteht, Visionen zu backen.