Causa Signa: René Benko in Innsbruck festgenommen

Die WKStA hat vor kurzem im Rahmen des Signa-Verfahrenskomplexes ein Joint-Investigation-Team (JIT) mit den Staatsanwaltschaften Berlin und München I gebildet. „Dadurch ist es möglich, im Verfahrenskomplex unbürokratischer und effizienter grenzüberschreitend zu ermitteln“, teilt die Staatsanwaltschaft mit.

Anlass für die Bildung des JIT war die Ausdehnung der Ermittlungen auf einen neuen Verfahrensstrang. So sollen René Benko und ein weiterer Beschuldigter Verantwortliche eines ausländischen Staatsfonds veranlasst haben, mittels Anleihen in das Immobilien-Projekt Franz am Bahnhofsplatz München zu investieren. Tatsächlich soll der Anleiheerlös nicht zur Gänze in das vereinbarte Projekt investiert, sondern ein Großteil des Geldes zweckwidrig verwendet worden sein.