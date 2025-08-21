Apfelernte in Steiermark und NÖ dürfte gut werden

Von Seiten der Landwirtschaftskammer Steiermark hieß es zur bevorstehenden Apfelernte, nach mehreren Frostjahren "blicken die steirischen Obstbäuerinnen und Obstbauern heuer einer guten Apfelernte entgegen. Die gefährlichen Spätfröste sind erfreulicherweise ausgeblieben und Hagel war lokal begrenzt." Die Steiermark ist mit dreiviertel der österreichischen Anbaufläche das Apfelanbauland Nummer eins in Österreich. Der Werbeslogan "Frisch saftig steirisch" hat weit über das Bundesland hinaus Bekanntheit erlangt. Etwa 900 Apfelbauern bewirtschaften rund 4.800 Hektar Obstgärten.

In Niederösterreich erwartet Wolfgang Lukas, Geschäftsführer des Landesobstbauverbandes, eine "durchaus sehr zufriedenstellende" Apfelernte. Durchschnittlich dürfe mit 25.000 bis 30.000 Kilo pro Hektar gerechnet werden. Das Anbaugebiet umfasse etwa 800 Hektar. Im Vergleich zur Steiermark sei das Bundesland damit ein "kleiner Spieler". 42 Prozent der Kernobstflächen in Niederösterreich sind laut Lukas biobewirtschaftet.