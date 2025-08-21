News Logo
ABO

Apfelernte in Steiermark und NÖ dürfte gut werden

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
In der Steiermark wird eine gute Apfelernte erwartet
©LANDWIRTSCHAFTSKAMMER STEIERMARK, LK-FISCHER, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Die steirischen und niederösterreichischen Apfelbauern blicken zuversichtlich in die Erntesaison. Wegen weitgehend ausgebliebener Extremwetterereignisse wie Spätfröste und Hagel dürfte der Ertrag heuer gut werden. Dies ergab eine Anfrage bei den Apfelbaubetrieben in der Steiermark und Niederösterreich. Zur steirischen Erntemenge konnte noch nichts Detailliertes gesagt werden. Entsprechende Zahlen sollen Ende August präsentiert werden.

von

Von Seiten der Landwirtschaftskammer Steiermark hieß es zur bevorstehenden Apfelernte, nach mehreren Frostjahren "blicken die steirischen Obstbäuerinnen und Obstbauern heuer einer guten Apfelernte entgegen. Die gefährlichen Spätfröste sind erfreulicherweise ausgeblieben und Hagel war lokal begrenzt." Die Steiermark ist mit dreiviertel der österreichischen Anbaufläche das Apfelanbauland Nummer eins in Österreich. Der Werbeslogan "Frisch saftig steirisch" hat weit über das Bundesland hinaus Bekanntheit erlangt. Etwa 900 Apfelbauern bewirtschaften rund 4.800 Hektar Obstgärten.

In Niederösterreich erwartet Wolfgang Lukas, Geschäftsführer des Landesobstbauverbandes, eine "durchaus sehr zufriedenstellende" Apfelernte. Durchschnittlich dürfe mit 25.000 bis 30.000 Kilo pro Hektar gerechnet werden. Das Anbaugebiet umfasse etwa 800 Hektar. Im Vergleich zur Steiermark sei das Bundesland damit ein "kleiner Spieler". 42 Prozent der Kernobstflächen in Niederösterreich sind laut Lukas biobewirtschaftet.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Vor allem Zugreisen ins Ausland sind oft teurer als Flüge
Reisen & Freizeit
Reisen mit dem Zug in Europa meistens teurer als Fliegen
Mieten sollen um maximal 2 Prozent jährlich steigen, fordert die AK
Wirtschaft
AK tritt für neues Mietrecht ein
Ein Preisauftrieb wurde bei den Nahrungsmitteln verzeichnet
Wirtschaft
Inflation im Juli auf 3,6 Prozent gestiegen
Maßnahme sei "Tabubruch" gewesen, so die Staatssekretärin
Wirtschaft
Strommarktgesetz: Zehetner hält an PV-Einspeisetarifen fest
Tayenthal und Stalf (rechts) bei der Eröffnung des Wiener N26-Büros
Wirtschaft
N26 - Österreicher Stalf wird bald als Co-CEO zurücktreten
Fokus liegt auf Schlüsseltechnologien
Technik
Innovationsschutz wird mit zwei Millionen Euro gefördert
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER