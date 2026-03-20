ADGAR-Awards 2026: Interspar wird Printwerber des Jahres

Am Donnerstagabend stand in Wien die heimische Werbebranche im Rampenlicht: Bei der ADGAR-Gala 2026 zeichnete der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) die besten Anzeigen und Kampagnen des vergangenen Jahres aus.

Der ADGAR gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der österreichischen Werbewirtschaft und würdigt kreative Exzellenz ebenso wie wirkungsvolle Kommunikation in Print und Online.

Im Mittelpunkt des Abends standen nicht nur die prämierten Sujets, sondern auch die Bandbreite der ausgezeichneten Arbeiten. Von humorvollen Kampagnen über gesellschaftlich relevante Botschaften bis hin zu KI-gestützter Onlinewerbung zeigte die Gala, wie vielfältig sich Werbung in Österreich derzeit präsentiert.