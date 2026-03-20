ADGAR-Awards 2026: Interspar wird Printwerber des Jahres

Der ADGAR prämierte erneut die besten Anzeigen und Digitalkampagnen der österreichischen Werbebranche.
Am Donnerstagabend stand in Wien die heimische Werbebranche im Rampenlicht: Bei der ADGAR-Gala 2026 zeichnete der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) die besten Anzeigen und Kampagnen des vergangenen Jahres aus.
Der ADGAR gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der österreichischen Werbewirtschaft und würdigt kreative Exzellenz ebenso wie wirkungsvolle Kommunikation in Print und Online.
Im Mittelpunkt des Abends standen nicht nur die prämierten Sujets, sondern auch die Bandbreite der ausgezeichneten Arbeiten. Von humorvollen Kampagnen über gesellschaftlich relevante Botschaften bis hin zu KI-gestützter Onlinewerbung zeigte die Gala, wie vielfältig sich Werbung in Österreich derzeit präsentiert.
Interspar und Billa holen die wichtigsten Auszeichnungen
Eine der zentralen Ehrungen des Abends ging an Interspar Österreich. Das Unternehmen wurde als „Printwerber des Jahres 2025“ ausgezeichnet. Damit würdigte der VÖZ das klare und konsequente Bekenntnis des Handelsunternehmens zum Medium Print.
Auch im Digitalbereich wurde ein deutliches Signal gesetzt: Online ging die besondere Auszeichnung an Billa. Das Unternehmen war damit gleich doppelt präsent, denn eine Kampagne der BILLA AG wurde auch in einer der Wettbewerbskategorien prämiert.
Diese Agenturen setzten sich durch
Zusätzlich zum Titel „Printwerber des Jahres“ vergab die Jury die begehrten ADGAR-Awards in fünf weiteren Kategorien.
Zu den ausgezeichneten Agenturen zählten unter anderem Demner, Merlicek & Bergmann / DMB., DDB Wien, Havas Village Wien und LWND. Auch Team X, Unique Werbeagentur, Springer & Jacoby, Himmer, Buchheim & Partner, Porsche Media & Creative, Obscura sowie Reichl & Partner wurden im Rahmen des Wettbewerbs genannt.
Die Gala machte damit sichtbar, welche Namen die kreative Szene des Landes prägen und mit welchen Ideen sie Kundinnen und Kunden wie auch Jurys überzeugen.
Humor und starke Bilder in den klassischen Kategorien
In der Kategorie Auto & Motor setzte sich Havas Village Wien mit einem humorvoll inszenierten Sujet für Volvo Car Austria durch. Die Kampagne traf den Ton der Jury und holte den ADGAR in einer Kategorie, in der starke visuelle Ideen traditionell besonders gefragt sind.
In der Sparte Dienstleistungen war Demner, Merlicek & Bergmann / DMB. für Wien Energie erfolgreich. Die Agentur zeigte, dass sich auch ein eher technisches und erklärungsbedürftiges Thema wie der Ausbau von Sonnenenergie kreativ und zugänglich erzählen lässt.
Fotos der Verleihung
DDB Wien überzeugt gleich doppelt
Besonders erfolgreich verlief der Abend für DDB Wien. In der Kategorie Handel, Konsum- & Luxusgüter gewann die Agentur mit einer Arbeit für McDonald’s. Das prämierte Sujet spielte mit dem McSundae auf den Filmklassiker „Der weiße Hai“ an und überzeugte die Jury mit einer klaren, zugespitzten Idee.
Einen zweiten Preis holte DDB Wien in der Kategorie Soziales & Karitatives. Ausgezeichnet wurde das Sujet „Abakus“ für Caritas Österreich. Die Kampagne thematisiert den Alltag von Kindern in Kriegsregionen, ohne auf drastische oder stereotype Bildsprache zu setzen. Gerade diese reduzierte und einfühlsame Herangehensweise machte die Arbeit für die Jury offenbar besonders stark.
KI-Kampagne von Billa prägt den Onlinebereich
Auch der kreative Einsatz digitaler Möglichkeiten spielte bei der Gala eine wichtige Rolle. In der Kategorie Kreativer Einsatz von Onlinewerbung gewann LWND für die Billa AG. Prämiert wurde eine Muttertagskampagne, bei der mithilfe von Künstlicher Intelligenz personalisierte Muttertagsständchen erstellt und direkt verschickt werden konnten.
Damit setzte sich eine Arbeit durch, die technische Innovation mit emotionaler Ansprache verband und zeigte, wie kreativ Onlinewerbung inzwischen gedacht werden kann.
ADGAR bleibt ein Gradmesser für Österreichs Werbeszene
Die ADGAR-Gala hat erneut gezeigt, welche Bedeutung der Preis innerhalb der österreichischen Werbebranche hat. Ausgezeichnet wurden Kampagnen, die neben ihrer gestalterischen Umsetzung auch durch strategische Ansätze und gesellschaftliche Bezüge auffielen.
Der Abend machte deutlich, dass die Branche sowohl klassische Medien als auch digitale Formate gezielt einsetzt. Der ADGAR fungiert damit weiterhin als Orientierungspunkt für kreative Entwicklungen im österreichischen Werbemarkt.