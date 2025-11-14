News Logo
ABO

Zu Ehren des Erfindergeistes an Grazer Unis

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Eva-Maria Holzleitner war anwesend
©APA, GEORG HOCHMUTH
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Adaptive Mountainbikes für Menschen mit Gehbeeinträchtigung von Forschern eines Spin-offs der Technischen Universität (TU) Graz, ein automatisiertes Verfahren zum Recycling von Lithium-Ionen-Batterien eines Spin-offs der Uni Graz oder auch eine Methode zur Identifizierung von tumorreaktiven T-Zellen von Forschenden der Medizinischen Uni Graz - sie wurden als Beleg für die erfinderische Umtriebigkeit präsentiert.

von

Erfinderinnen und Erfindern der Grazer Unis (Kunst-Uni, Med-Uni, TU und Uni Graz) wurde jüngst wieder eine gemeinsam veranstaltete Ehrung in der steirischen Landeshauptstadt in Anwesenheit von Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) zuteil. 235 Wissenschafterinnen und Wissenschafter haben zwischen Juli 2023 und Juni 2025 ganze 143 Erfindungsmeldungen und 186 Patentanmeldungen hervorgebracht, hieß es in einer Aussendung.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Justizministerin Sporrer setzt auf Parlamentsbeschluss vor Jahresende
Politik
"Parkplatz-Abzocke": Auch Gerichtsgebühren sollen sinken
Kritische Metalle sollen recycelt werden
Technik
Neues CD-Labor widmet sich Batterie-Recycling
++ ARCHIVBILD ++ Wiener Studie propagiert rasches Eingreifen und Defi-Einsatz
Gesundheit
Herzstillstand: Schnelle Hilfe erhöht Überlebenschance stark
Erdbeobachtungssatellit "Sentinel-6B" schärft Blick auf großes Problem
Technik
Europäischer Satellit nimmt Meeresspiegelanstieg ins Visier
Technik
Wenn Köpfe gemeinsam rauchen: Lange Nacht der Philosophie
Procyon lotor hat in Amerika bisweilen engen Kontakt zu Menschen
Technik
Kurze Schnauze verrät: Waschbären werden zu Haustieren
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER