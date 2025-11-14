Zu Ehren des Erfindergeistes an Grazer Unis

Adaptive Mountainbikes für Menschen mit Gehbeeinträchtigung von Forschern eines Spin-offs der Technischen Universität (TU) Graz, ein automatisiertes Verfahren zum Recycling von Lithium-Ionen-Batterien eines Spin-offs der Uni Graz oder auch eine Methode zur Identifizierung von tumorreaktiven T-Zellen von Forschenden der Medizinischen Uni Graz - sie wurden als Beleg für die erfinderische Umtriebigkeit präsentiert.
von
Erfinderinnen und Erfindern der Grazer Unis (Kunst-Uni, Med-Uni, TU und Uni Graz) wurde jüngst wieder eine gemeinsam veranstaltete Ehrung in der steirischen Landeshauptstadt in Anwesenheit von Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) zuteil. 235 Wissenschafterinnen und Wissenschafter haben zwischen Juli 2023 und Juni 2025 ganze 143 Erfindungsmeldungen und 186 Patentanmeldungen hervorgebracht, hieß es in einer Aussendung.