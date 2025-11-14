Zu Ehren des Erfindergeistes an Grazer Unis

© APA, GEORG HOCHMUTH home Leben Technik

Adaptive Mountainbikes für Menschen mit Gehbeeinträchtigung von Forschern eines Spin-offs der Technischen Universität (TU) Graz, ein automatisiertes Verfahren zum Recycling von Lithium-Ionen-Batterien eines Spin-offs der Uni Graz oder auch eine Methode zur Identifizierung von tumorreaktiven T-Zellen von Forschenden der Medizinischen Uni Graz - sie wurden als Beleg für die erfinderische Umtriebigkeit präsentiert.

von APA