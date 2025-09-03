Zahl der Studierenden wieder gestiegen

Inklusive außerordentlicher- bzw. Lehrgangsstudierender wurden 2024/25 sogar zum zweiten Mal in Folge mehr als 400.000 Studierende registriert. Zuwächse wurden in fast allen Hochschulsektoren verzeichnet. An öffentlichen Unis stieg die Zahl der ordentlichen Studierenden gegenüber dem Studienjahr davor auf knapp 265.000, das ist ein Plus von rund einem Prozent.

An den Fachhochschulen wurden knapp 61.000 Studien belegt (plus drei Prozent), an den Pädagogischen Hochschulen knapp 22.200 Lehramtsstudien (ebenfalls plus drei Prozent). Einzig an den Privathochschulen - die meisten von ihnen Privatuniversitäten - gab es ein leichtes Minus um rund 100 Studierende auf 21.400.