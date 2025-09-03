News Logo
ABO

Zahl der Studierenden wieder gestiegen

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Insgesamt wurden knapp 355.000 Studierende verzeichnet
©APA, dpa, Swen Pförtner
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Die Zahl der ordentlichen Studierenden an den Hochschulen ist im Studienjahr 2024/25 wieder gestiegen. Laut Statistik Austria wurden an öffentlichen und privaten Universitäten, Pädagogischen Hochschulen und Fachhochschulen insgesamt knapp 355.000 ordentliche Studentinnen und Studenten verzeichnet - das ist ein Plus von rund 1,5 Prozent gegenüber dem Jahr davor und ein Allzeithoch. Davor war lediglich im Studienjahr 2021/22 die 350.000-er Marke erreicht worden.

von

Inklusive außerordentlicher- bzw. Lehrgangsstudierender wurden 2024/25 sogar zum zweiten Mal in Folge mehr als 400.000 Studierende registriert. Zuwächse wurden in fast allen Hochschulsektoren verzeichnet. An öffentlichen Unis stieg die Zahl der ordentlichen Studierenden gegenüber dem Studienjahr davor auf knapp 265.000, das ist ein Plus von rund einem Prozent.

An den Fachhochschulen wurden knapp 61.000 Studien belegt (plus drei Prozent), an den Pädagogischen Hochschulen knapp 22.200 Lehramtsstudien (ebenfalls plus drei Prozent). Einzig an den Privathochschulen - die meisten von ihnen Privatuniversitäten - gab es ein leichtes Minus um rund 100 Studierende auf 21.400.

ARCHIV - 28.10.2015, Niedersachsen, Göttingen: Studierende der Georg-August-Universität sitzen im Zentralen Hörsaalgebäude (ZHG). Die Lage auf dem Wohnungsmarkt für Studierende ist zum Start in das neue Wintersemesters angespannt. (zu dpa: Kaum noch Wohnheimplätze für Studienanfänger) Foto: Swen Pförtner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die Regierung berät erneut im Kanzleramt
Politik
Regierung legt Fahrplan für kommende sechs Monate fest
Die Regierung will Investitionen fördern
Politik
Regierung einigte sich auf Konjunkturpaket
Stocker im ORF-Sommergespräch am Montagabend
Politik
Kritik an Regierungsplänen zur niedrigen Pensionserhöhung
Diesmal bekam der 18-Jährige keine teilbedingte Strafnachsicht
Politik
Unbedingte Haft im zweiten Terrorprozess gegen jungen Wiener
ÖVP-Bundesparteiobmann Stocker beim ORF-Sommergespräch
Politik
Stocker will Pensionserhöhung 2026 unter 2,7 Prozent
Wiederkehr besuchte ein Gymnasium in Klosterneuburg
Politik
Schuljahr-Start in Wien, Niederösterreich und Burgenland
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER