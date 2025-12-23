WWF-Kritik an Regeln für Wolfs-Abschüsse in Niederösterreich

Gefordert wurden von der Naturschutzorganisation eine grundlegende Überarbeitung des Entwurfs sowie ein zielführendes Wolfs-Management, "das sich auf präventive und wirksame Schutzmaßnahmen fokussiert". Insbesondere wurde für eine Offensive beim Herdenschutz eingetreten.

Die Novelle des Jagdgesetzes, die den Weg für vereinfachte Wolfsabschüsse in Niederösterreich ebnet, wurde am vergangenen Donnerstag im Landtag von ÖVP, FPÖ und SPÖ beschlossen. Einhergehend ist auch eine Novelle in der Jagdverordnung. Vertreibung und Vergrämung von Wölfen sind künftig generell ohne Voraussetzungen erlaubt. Bei Annäherungen an Siedlungen oder bei Rissen sachgerecht geschützter Nutztiere gelten vereinfachte Regeln für Abschüsse.