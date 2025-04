WKÖ fordert mehr Fördermittel für Betriebslehre

Die Wirtschaftskammer (WKÖ) befürchtet für heuer einen Finanzierungsengpass bei der staatlichen Lehrbetriebsförderung. Diese sei mit 280 Mio. Euro gedeckelt und liege damit deutlich unter dem Bedarf, hieß es bei einem Pressegespräch am Donnerstag in Wien. Von der Regierung fordert die WKÖ trotz Budgetkonsolidierung eine Abschaffung der Deckelung. Ein Ausfall bei den Förderungen würde die Staatskasse am Ende mehr kosten, so die Kammer.

von APA