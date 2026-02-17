Wenn der Content nicht mehr King ist: Insta neu anlernen

ABO

Wer mit den Content-Empfehlungen auf Instagram nicht oder nicht mehr zufrieden ist, kann diese einfach zurücksetzen. Danach wird der Algorithmus, der hinter den Empfehlungen steht, wieder neu angelernt.

von

Konkret nennt sich diese Funktion "Content-Vorschläge zurücksetzen". Sie findet sich in den App-Einstellungen unter "Content-Präferenzen".

Der Neustart für Inhaltsempfehlungen macht sich nicht nur im Feed, sondern auch bei der Explore-Seite und bei den Reels bemerkbar. Das Zurücksetzen ändert allerdings nichts an der angezeigten Werbung und lässt auch die Konten unangetastet, denen man folgt, erklärt Instagram.

Noch vor dem Zurücksetzen bekommt man aber die Möglichkeit, Konten, deren Inhalte einen nicht mehr interessieren, auszusortieren und Themen für Werbung auszuwählen, von der man lieber weniger sehen würde.

Nach dem Zurücksetzen soll der Algorithmus neu lernen, welche Inhalte die Nutzerin oder der Nutzer gut findet - etwa auf Basis dessen, was geteilt wird. Das Anlernen funktioniert aber auch aktiv über das Dreipunkt-Menü an Posts auf der Explore-Seite: Dort lässt sich "Interessiert" oder "Kein Interesse" auswählen.

Auf Instagram gibt es aber auch die Möglichkeit, den Feed nicht auf Algorithmus-Basis anzeigen zu lassen, sondern chronologisch ("Gefolgt" und "Favoriten").

