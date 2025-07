Wasser ist besser als Diät-Limonaden

Seit Jahren ist heiß umstritten, was die Diätgetränke, die keine Kalorien enthalten, wirklich bewirken. Sie verheißen gesundheitliche Vorteile gegenüber den gezuckerten Alternativen. Auf der anderen Seite haben epidemiologische Untersuchungen gezeigt, dass bei regelmäßigen Konsumenten eventuell Adipositas und sogar Typ-2-Diabetes häufiger auftreten.

Hamid Farshchi und seine Co-Autoren von der Universität Vancouver haben dazu eine wissenschaftliche Untersuchung durchgeführt, bei der 81 Frauen mit Übergewicht oder Adipositas und Typ-2-Diabetes per Zufall zwei Gruppen zugeteilt wurden. Am Beginn stand für alle Diät und Sport. Das sollte pro Woche zu einer Gewichtsreduktion um bis zu ein Kilogramm führen. Das dauerte drei Monate. Dann wurden die Probandinnen ein Jahr lang beobachtet. Alle hatten vor Beginn der Studie regelmäßig Diät-Limonaden konsumiert. Während der Studie wurden bei etwa der Hälfte der Probandinnen diese Getränke - speziell bei bzw. nach der Hauptmahlzeit - durch Wasser ersetzt. Die gesamte Untersuchung dauerte 18 Monate.

Wasser als Getränk wirkte sich ausgesprochen gut aus: Die Frauen aus dieser Gruppe verloren im Mittel 6,82 Kilogramm Körpergewicht, in der Gruppe mit weiterem Konsum der "Zero"-Säfte waren es im Mittel 4,85 Kilogramm. "Auf Wasser gesetzt", das bedeutete auch, dass bei 37 der 41 Frauen (90 Prozent) in dieser Gruppe der Typ-2-Diabetes zum Verschwinden kam. In der Diät-Limonaden-Gruppe war das nur bei 18 von 40 (40 Prozent) der Fall.

"Der dauerhafte Ersatz von Diät-Limonaden durch Wasser nach den Hauptmahlzeiten bei Frauen mit Typ-2-Diabetes kann eine weitere Gewichtsreduktion während eines 18-monatigen Gewichtsmanagement-Programms fördern. Er kann auch Vorteile in der Blutzuckerkontrolle und Diabetes-Remission während eines langfristigen Diätplans bieten", schrieben die Wissenschafter in der Zusammenfassung ihres Vortrags.