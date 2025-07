Tipps für nachhaltige Erholung

"Erholung ist der Prozess, in dem wir die Beanspruchung rückgängig machen können", sagt die Arbeitspsychologin Carmen Binnewies. Sie erforscht, wie sich Menschen am besten vom Job regenerieren. Regelmäßige Auszeiten gehören dazu: Spätestens, wenn die Gedanken in der Freizeit ständig um die Arbeit kreisen, ist es Zeit für eine längere Pause.

Doch wie genau beeinflusst eine Auszeit unser Wohlbefinden? "Es geht nicht nur um die Abwesenheit von Krankheit, sondern auch um positive Gesundheit: um Motivation, Lust und eine positive Lebenseinstellung", sagt Binnewies. Das untersuche die sogenannte Erholungsforschung, die aus der Stressforschung entstand: "Man wollte umgekehrt wissen, was passiert, wenn der Stressor weg ist."

So haben Tourismusforscher im vergangenen Jahr untersucht, wie sich Urlaubsreisen auf die Erholung, Gesundheit und das subjektive Wohlbefinden der Reisenden auswirken. Charlotte Bellmann, die Projektleiterin der Analyse, stellt fest, dass die persönlichen Effekte von Urlaub auf drei Ebenen wirken. "Zum einen geht es darum, negative Stressreaktionen zu reduzieren", sagt sie, also um die Wiederherstellung der inneren Ruhe.

"Zum anderen, unser subjektives Wohlbefinden zu stärken – vom hedonistischen Wohlbefinden, also dem Vergnügen und der Zufriedenheit bis hin zur tiefen, persönlichen Erfüllung.".

Und schließlich trägt Urlaub zur Stärkung der Gesundheit bei – die dritte Ebene, die Bellmann erkannt hat. Die Ergebnisse des Instituts basieren auf der Auswertung von 92 wissenschaftlichen Studien aus Tourismusforschung, Psychologie, Medizin und Sozialwissenschaften. Weitere eigene Forschung soll in diesem Jahr folgen.

Wie erholsam ein Urlaub ist, ist von Mensch zu Mensch verschieden. "Die Erholungswirkung des Urlaubs hängt unter anderem von den individuellen Stressfaktoren im Alltag ab", sagt Bellmann. Auch die berufliche Belastung spielt dabei eine Rolle.

"Wer körperlich arbeitet, kann von passiver Erholung profitieren, während für Menschen mit Bürojob ein aktives Erleben förderlich sein kann.". So bevorzugen Berufstätige mit sitzender Tätigkeit eher eine Wanderreise in den Bergen, ein Handwerker mit körperlich anstrengender Arbeit verbringe lieber entspannte Tage am Strand.

Arbeitspsychologin Binnewies betont: "Nicht die Zeit an sich bestimmt, wann wir uns erholen, sondern was wir in dieser Zeit erleben." Wichtige Faktoren für das individuelle Erholungserleben sind:

Bei der Suche nach dem optimalen Erholungsurlaub spiele das sogenannte eudaimonische Wohlbefinden - das Gefühl von Sinnhaftigkeit und persönlichem Wachstum - eine wesentliche Rolle. "Die Forschung zeigt, dass herausfordernde Aktivitäten das eudaimonische Wohlbefinden steigern können, weil sie uns dazu bringen, Neues zu wagen und unsere Komfortzone zu verlassen", so Bellmann. Wer also im Urlaub eine neue Sportart ausprobiert oder eine fremde Kultur durch Einheimische intensiv erlebt, kann länger von den positiven Effekten profitieren.

Auch wenn der Urlaub viele positive Effekte mit sich bringt, ist die Wirkung meist nicht von Dauer. "Die Effekte eines Urlaubs halten maximal drei Wochen an, manchmal nur eine Woche", sagt Binnewies. Der Langzeiteffekt sei laut der Forscherin auch nicht größer, wenn man lange Urlaub mache. Aber: "Es gibt wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass Menschen, die häufiger in den Urlaub fahren, zufriedener sind." Mehrere kürzere Urlaube im Jahr können daher sinnvoll sein.

Damit die Erholung möglichst lange anhält, helfen folgende Strategien: