Was ein Jahr Trump für Forschung und Gesundheit bedeutet

Trumps Unterstützer und vor allem die des umstrittenen Gesundheitsministers Robert F. Kennedy Jr. und seiner Bewegung "Make America Healthy Again" (MAHA) feiern dagegen die drastischen Veränderungen. Viele der renommiertesten Universitäten und Forschungseinrichtungen des Landes erleben immensen Druck. Die US-Regierung wirft ihnen vor, Bastionen des Antisemitismus und der ideologischen Indoktrinierung zu sein und droht mit Etatkürzungen und Stellenstreichungen. Einige Universitäten sind deshalb eingeknickt, andere verhandeln oder versuchen, vor Gericht dagegen anzukämpfen wie beispielsweise Harvard.

Einige Forschungsbereiche bekommen den Druck der Regierung besonders stark zu spüren - allen voran die Klimaforschung, da Trump den menschengemachten Klimawandel leugnet. Drastische Budgetkürzungen unter anderem bei der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), den Erderforschungsprogrammen der US-Raumfahrtbehörde NASA und bei anderen Klimaforschungseinrichtungen und -programmen sind vorgeschlagen. Der US-Kongress hat jedoch zumindest teilweise Widerstand angekündigt. Auch aus dem Weltklimarat IPCC, in dem Forscherinnen und Forscher aus aller Welt regelmäßig den aktuellen Stand der Klimaforschung zusammenfassen, ziehen sich die USA zurück.

Nach nur rund einem Monat im Amt feuerte Gesundheitsminister Kennedy im August die Leiterin der Zentren zur Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC), Susan Monarez. Sie war unter anderem beim Thema Impfungen mit Gesundheitsminister Kennedy aneinandergeraten, der diesen sehr skeptisch gegenübersteht.

Anfang des Jahres verkündete die Trump-Regierung nun, dass für Kinder künftig nur noch zu elf und nicht mehr zu 18 Immunisierungen geraten werde - auch wenn weiterhin alle Impfungen möglich seien. Kinderärzte kritisierten die neuen Empfehlungen scharf.

Gegen Masern wird noch eine Impfung empfohlen. Trotzdem kämpfen die USA gerade gegen eine Masern-Epidemie. Rund 2.500 Fälle wurden seit Anfang 2025 dokumentiert, drei Menschen starben. Kennedy verwies in Interviews zunächst auf Vitamin A und Lebertran als Heilmittel, bevor er angesichts der dramatischen Entwicklung eine Impfung als wirksamste Methode zur Eindämmung der Verbreitung nannte.

Für die kommenden Wochen erwarten Experten, dass die Weltgesundheitsbehörde WHO verkündet, dass die USA nicht mehr masernfrei sind. Bereits im November hatte die WHO Kanada den entsprechenden Status entzogen. Trump hat vor einem Jahr den Ausstieg seines Landes aus der WHO erklärt.

2016 hatte die Behörde noch mitgeteilt, dass die hochansteckende Virusinfektion in ganz Nord- und Südamerika ausgerottet sei - als weltweit erste Region. Dafür darf es unter anderem zwölf Monate lang keine anhaltenden lokalen Übertragungen geben. Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten und können in Extremfällen lebensbedrohlich sein.

Seit 2022 grassiert die größte je dokumentierte Vogelgrippewelle, die sich über mehrere Erdteile erstreckt. Der Erreger befällt vor allem Vögel, wurde aber auch schon bei vielen Säugetieren gefunden - in den USA auch bei Milchkühen. Auch rund 70 Fälle beim Menschen wurden in den USA dokumentiert, zwei Menschen starben.

Experten kritisieren, es werde viel zu wenig getan, um die Vogelgrippe in den USA zu überwachen und einzudämmen. Damit wachse die Sorge vor einer weiteren Pandemie.

Minister Kennedy würde gern die Ernährung der Amerikaner umstellen: Mehr Proteine, Obst, Gemüse und Vollkorn - weniger Alkohol, Zucker und hoch verarbeitete Lebensmittel. Dazu hat er neue Empfehlungen veröffentlicht. Größtenteils stimmen sie mit den Empfehlungen der meisten Wissenschafter überein - nur der Fokus auf Protein und den Verzehr von Fleisch von Säugetieren wie Rindfleisch stößt auf Stirnrunzeln. Außerdem spricht Kennedy immer wieder davon, dass hauptsächlich Rindertalg zum Braten verwendet werden solle, was viele Experten verwundert ablehnen.