"Versicherungspolice" für Typusexemplare gewünscht

Auf einen im Fundus vieler musealer Einrichtungen und diverser Forschungsinstitutionen schlummernden genetischen Schatz weist eine Gruppe um Forschende aus Deutschland und Österreich in einem Beitrag im Fachmagazin "Systematic Biology" hin. Für jede wasserdicht beschriebene Art muss sozusagen ein Belegexemplar - die Wissenschafterinnen und Wissenschafter sprechen von "Typusexemplaren" - aufbewahrt werden. Selbige haben mitunter auch schon ein paar Jahrhunderte auf dem Buckel. Dementsprechend heikel sei es, an diesen zu forschen oder sie an Interessenten zu verleihen. Abhilfe könnten hier "digitale Zwillinge" der Stammmütter und -väter von wertvollen Typusexemplaren schaffen.

von APA