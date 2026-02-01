Ukrainerin Mariia Ustiuhova erhält Vanessa-Preger-McGillivray-Preis

© eSeL.at, Robert Puteanu, APA home Leben Technik

Die Ukrainerin Mariia Ustiuhova erhält den Vanessa-Preger-McGillivray-Preis 2026 der Universität für angewandte Kunst Wien und der Stadt Wien. Ustiuhova wird für ihr Diplomprojekt "Di Sonetti" ausgezeichnet - eine Mixed-Media-Installation, die die Jury laut Aussendung als "eine traumhafte Feier des Lebens, die in einem immersiven poetischen Raum sinnlicher Erfahrungen umgesetzt wurde und durch widersprüchliche Materialitäten zum Ausdruck kommt", lobt.

von APA