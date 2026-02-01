ABO

Ukrainerin Mariia Ustiuhova erhält Vanessa-Preger-McGillivray-Preis

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Ustiuhova wurde 2001 in Kiew geboren
©eSeL.at, Robert Puteanu, APA
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Die Ukrainerin Mariia Ustiuhova erhält den Vanessa-Preger-McGillivray-Preis 2026 der Universität für angewandte Kunst Wien und der Stadt Wien. Ustiuhova wird für ihr Diplomprojekt "Di Sonetti" ausgezeichnet - eine Mixed-Media-Installation, die die Jury laut Aussendung als "eine traumhafte Feier des Lebens, die in einem immersiven poetischen Raum sinnlicher Erfahrungen umgesetzt wurde und durch widersprüchliche Materialitäten zum Ausdruck kommt", lobt.

von

Der mit 3.000 Euro dotierte Preis wird seit 2021 vergeben und erinnert an seine Namensträgerin, die beim Terroranschlag in der Wiener Innenstadt 2020 ermordet wurde. Vanessa Preger-McGillivray hatte einen Monat vor ihrem Tod ihr Studium an der Angewandten begonnen.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/eSeL.at/Robert Puteanu/Robert Puteanu

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER