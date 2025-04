EU-Chips-Designplattform: Österreichs Schlüsselrolle in neuer europäischer Initiative

Mit seiner Expertise im Bereich integrierter Schaltungen (IC-Design) und seinen bisherigen Beiträgen zu europäischen Mikroelektronikinitiativen sieht sich SAL nicht nur als Partner, sondern als aktiver Mitgestalter. „Unser Ziel ist es, wirksame und nachhaltige Strategien zu implementieren, damit die Plattform reibungslos funktioniert – vom Systemkonzept bis zum fertigen Produkt aus Silizium“, betont Bottino.

Die Beteiligung an der EU-Chips-Designplattform ergänzt auch nationale Bemühungen zur Stärkung der heimischen Industrie. So will das Innovationsministerium noch 2025 eine neue Industriestrategie vorlegen, die gezielt auf Schlüsseltechnologien wie die Halbleiterindustrie setzt.

Mit dem Eintritt in das europäische Designnetzwerk für Mikrochips positioniert sich Österreich nicht nur als Teil eines strategisch wichtigen Projekts – es beteiligt sich aktiv am Aufbau einer Infrastruktur, die die technologische Zukunft Europas mitgestalten soll.