Quantenkryptographie: Wie sich die Energiebranche auf die Post-Quantum-Ära vorbereitet

Den Auftakt machte Quantenphysiker Hannes Hübel vom Austrian Institute of Technology. Seine Keynote gab Einblick in die Grundlagen der Quanten-Schlüsselverteilung (QKD) – jener Technologie, die physikalische statt mathematische Sicherheit verspricht und damit potenziell abhörsichere Kommunikationskanäle ermöglicht. Was nach reiner Theorie klingt, ist längst Gegenstand konkreter Machbarkeitsstudien – auch bei Verbund selbst.

„Wir sehen es als unsere Verantwortung, künftige Risiken heute schon strategisch zu adressieren“, erklärte Thomas Michael Zapf, Managing Director der Verbund Digital Power, in seinem Vortrag. Dabei gehe es nicht nur um Forschung, sondern um praxisnahe Evaluierung: Wie lässt sich quantensichere Kommunikation in bestehende OT- und IT-Sicherheitsarchitekturen integrieren? Und was bedeutet das für kritische Infrastrukturen?