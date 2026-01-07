News Logo
ABO

Tageslicht verbessert laut Studie Blutzuckerwerte bei Diabetes

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Tageslicht soll den Blutzuckerspiegel stabilisieren
©APA, dpa-Zentralbild, Jens Kalaene
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Mehr Tageslicht, bessere Blutzuckerwerte: Laut einer neuen Studie stabilisiert Tageslicht den Blutzuckerspiegel von Menschen mit Typ-2-Diabetes. Dies hat ein internationales Forschungsteam mit Forschenden der Universität und des Universitätsspitals Genf erstmals nachgewiesen, wie die Universität am Mittwoch mitteilte. Für die Studie lebten dreizehn Freiwillige mit Typ-2-Diabetes im Alter von über 65 Jahren für viereinhalb Tage in speziell konzipierten Räumen.

von

Eine Gruppe wurde durch große Fenster mit Tageslicht beleuchtet, die andere mit künstlichem Licht. Nach einer Pause von mindestens vier Wochen wurden die Bedingungen getauscht. Alle anderen Lebensumstände wie Mahlzeiten, Schlaf und körperliche Aktivität waren laut den Forschenden streng identisch. Die in der Fachzeitschrift "Cell Metabolism" veröffentlichten Resultate zeigen, dass sich die Blutzuckerwerte der Teilnehmenden unter Tageslichteinfluss länger im Normalbereich befanden und weniger schwankten.

Hintergrund der Studie ist laut der Universität Genf eine Zunahme von Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes. Diese Entwicklung wird mit einem sitzenden Lebensstil und einer gestörten inneren Uhr in Verbindung gebracht. Da Menschen rund 90 Prozent ihrer Zeit in Innenräumen verbringen, sind sie nur begrenzt natürlichem Licht ausgesetzt. Künstliches Licht hat eine geringere Intensität und ein schmaleres Wellenlängenspektrum, was die Synchronisation der biologischen Uhr beeinträchtigt.

Um die in der Studie gemessenen Veränderungen zu verstehen, analysierten die Wissenschafter Blut- und Muskelproben. Dabei zeigte sich, dass die innere Uhr und der Stoffwechsel durch natürliches Licht beeinflusst werden. Dies könne die verbesserte Blutzuckerregulierung erklären.

Die Forschenden betonten in der Mitteilung, dass es sich um eine erste kontrollierte Studie mit einer kleinen Gruppe und über einen kurzen Zeitraum handle. Als nächster Schritt sollen die Zusammenhänge unter realen Bedingungen über mehrere Wochen untersucht werden. Die Studie unterstreiche auch den oft vernachlässigten Einfluss der Gebäudearchitektur auf die Gesundheit. Neben den Genfer Institutionen waren auch die Universität Maastricht (Niederlande) sowie das Deutschen Diabetes-Zentrum (DDZ) an der Studie beteiligt.

ILLUSTRATION - 26.04.2011, NA, Berlin: Wie steht es um den Blutzucker? Der Piks in den Fingern gehört für viele Diabetiker zum Alltag, um Entgleisungen rasch zu erkennen und Insulin richtig dosieren zu können. (zu dpa: «Leitlinie: Autofahren ist für Diabetiker heute viel sicherer») Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa-tmn +++ dpa-Bildfunk +++

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Studentenfutter eignet sich gut als Nervennahrung
Gesundheit
Studentenfutter für den Energie-Kick zwischendurch
Wenn wir innehalten und bewusst handeln, entsteht Gelassenheit
Gesundheit
Vom Vorsatz zur Routine: Kann ich 2026 gelassener werden?
Geht das WLAN nicht, hilft das Smartphone
Technik
Internet down? Ihr Smartphone kann aushelfen
Die Gründe für eine Scheu vor Geldthemen können vielfältig sein
Gesundheit
7 Gründe, warum gute Finanzvorsätze früh scheitern
Die Schauspielerin hatte berufliche Nachteile nach ihrer Trennung
Schlagzeilen
Gwyneth Paltrow bekam wegen Trennung eine Rolle nicht
Klimawandel bremst das Wachstum wichtiger Baumarten
Technik
Bäume wachsen trotz früherem Frühling weniger
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER