ABO

T-Rex war erst mit 40 Jahren ausgewachsen

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ T-Rex war Spätzünder
©APA, dpa, Jens Kalaene
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Ungefähr 15 bis 20 Jahre dauert es, bis ein Mensch ausgewachsen ist - beim gigantischen Tyrannosaurus Rex waren es wohl zwei Jahrzehnte mehr. Erst mit etwa 40 sei der Jäger ausgewachsen gewesen, schließt ein Team aus der Analyse versteinerter Beinknochen von 17 Tieren verschiedenen Alters. Einen Großteil seines Lebens habe er wohl damit verbracht, mit kleineren Raubtieren um Nahrung zu konkurrieren.

von

Zu den Spätzündern zu gehören, habe für die Art aber womöglich auch Vorteile gehabt, erläutert das Team um Holly Woodward Ballard von der Oklahoma State University in Stillwater im Fachjournal "PeerJ". Im Laufe seines Lebens hätten die Tyrannosaurier eine Vielzahl ökologischer Nischen besetzen können, was die Konkurrenz mit jeweils kleineren oder größeren Artgenossen minderte. "Das könnte ein Faktor gewesen sein, der es ihnen ermöglichte, am Ende der Kreidezeit als Spitzenprädatoren zu dominieren", sagte Mitautor Jack Horner von der Chapman University in Orange.

Bisher wurde demnach angenommen, dass ein solcher Dino in der Regel im Alter von etwa 25 Jahren aufhörte, zu wachsen. Bei diesen Analysen seien aber Knochen einbezogen gewesen, die vermutlich gar nicht von Tyrannosauriern stammten, hieß es nun. Ausgewachsen konnte ein T-Rex demnach zwölf Meter groß sein und acht Tonnen wiegen.

(S E R V I C E - Studie: https://peerj.com/articles/20469/ )

ARCHIV - 07.11.2018, Berlin: Das Skelett des Tristan genannten Tyrannosaurus Rex im Museum für Naturkunde. (zu dpa: «Auch ein Top-Räuber fängt klein an: T. rex war Spätzünder») Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Es gibt Rassen, die quasi für Eis und Schnee geschaffen sind
Reisen & Freizeit
Winterurlaub mit Wau-Faktor
Einige Forschungsbereiche sind dank Trump besonders stark unter Druck
Technik
Was ein Jahr Trump für Forschung und Gesundheit bedeutet
Kinder sollen ruhig mit Unterschieden leben
Gesundheit
Bei Eltern und Großeltern gibt es unterschiedliche Regeln
Frühestmöglicher Starttermin für "Artemis 2" ist Anfang Februar
Technik
Raketensystem für Mondmission auf Startplatz gerollt
Tabakgesetze tragen zur Vorbeugung verschiedener Krebsarten bei
Gesundheit
Lungenkrebssterblichkeit bei Frauen in Europa wird stabiler
Es zeigen sich bei einem Alkoholverzicht rasch positive Veränderungen
Gesundheit
Dry January - was bringt der kurze Alkohol-Verzicht?
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER