Studis im Gemeindebau: Wien startet Vergabe-Sonderaktion

Die Wohnungssuche erfolgt online über die Webseite der Wohnberatung Wien. Um eine Gemeindewohnung zu erhalten, müssen die betreffenden Personen vorher mindestens zwei Jahre lang in Wien über einen Hauptwohnsitz verfügen. Wobei hier ab 1. Mai eine - für alle geltende - Erleichterung in Kraft tritt: Die Regelung ist dann unabhängig von der Anzahl der Adressen. Derzeit darf man nur an einer einzigen Wohnung gemeldet gewesen sein.

"Besonders Studierende sind auf dem privaten Wohnungsmarkt mit befristeten Mietverträgen und hohen finanziellen Belastungen konfrontiert. Mit dieser maßgeschneiderten Vergabe-Sonderaktion möchten wir deshalb leistbaren und sicheren Wohnraum im Gemeindebau für Studierende leichter zugänglich machen", begründete Wohnstadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) die Maßnahme. Es werde damit Stabilität für junge Menschen geschaffen und gleichzeitig der private Mietmarkt entlastet.