Start für Forschungsprojekt "Anschlussbahn Mellach"

Der ACstyria hat am Mittwoch südlich von Graz das Projekt "Anschlussbahn Mellach" aus der Taufe gehoben: Mit vorhandener Infrastruktur soll ein Standort zur Demonstration und Erprobung von Schienenfahrzeugen und Komponenten geschaffen werden. Das Unternehmen PJ Messtechnik und Boom Software, unterstützt durch die Steiermarkbahn und das Energieunternehmen Verbund, beteiligen sich an dieser Test- und Forschungsumgebung für den Bahnsektor.
Das Projekt "Anschlussbahn Mellach" gelte laut dem Mobilitätscluster als Leuchtturmprojekt für nachhaltige Infrastruktur-Nutzung und mache deutlich, was möglich sei, "wenn Industrie, Forschung und Betreiber gemeinsam an Lösungen arbeiten". Der ACstyria bündelt dabei die Kompetenzen seiner Netzwerkpartner. Langfristig biete das Projekt Potenzial für den Ausbau zum Rail Campus Steiermark - einem Forschungs- und Entwicklungszentrum für den Schienenverkehr. Das Konzept ist skalierbar und könne als Modell für zahlreiche vorhandene ungenutzte Anschlussbahnen in Österreich dienen.