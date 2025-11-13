Start für Forschungsprojekt "Anschlussbahn Mellach"

Das Projekt "Anschlussbahn Mellach" gelte laut dem Mobilitätscluster als Leuchtturmprojekt für nachhaltige Infrastruktur-Nutzung und mache deutlich, was möglich sei, "wenn Industrie, Forschung und Betreiber gemeinsam an Lösungen arbeiten". Der ACstyria bündelt dabei die Kompetenzen seiner Netzwerkpartner. Langfristig biete das Projekt Potenzial für den Ausbau zum Rail Campus Steiermark - einem Forschungs- und Entwicklungszentrum für den Schienenverkehr. Das Konzept ist skalierbar und könne als Modell für zahlreiche vorhandene ungenutzte Anschlussbahnen in Österreich dienen.