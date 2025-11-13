News Logo
ABO

Start für Forschungsprojekt "Anschlussbahn Mellach"

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Schienenfahrzeuge und Komponenten sollen erprobt werden
©APA, dpa-Zentralbild, Jan Woitas
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Der ACstyria hat am Mittwoch südlich von Graz das Projekt "Anschlussbahn Mellach" aus der Taufe gehoben: Mit vorhandener Infrastruktur soll ein Standort zur Demonstration und Erprobung von Schienenfahrzeugen und Komponenten geschaffen werden. Das Unternehmen PJ Messtechnik und Boom Software, unterstützt durch die Steiermarkbahn und das Energieunternehmen Verbund, beteiligen sich an dieser Test- und Forschungsumgebung für den Bahnsektor.

von

Das Projekt "Anschlussbahn Mellach" gelte laut dem Mobilitätscluster als Leuchtturmprojekt für nachhaltige Infrastruktur-Nutzung und mache deutlich, was möglich sei, "wenn Industrie, Forschung und Betreiber gemeinsam an Lösungen arbeiten". Der ACstyria bündelt dabei die Kompetenzen seiner Netzwerkpartner. Langfristig biete das Projekt Potenzial für den Ausbau zum Rail Campus Steiermark - einem Forschungs- und Entwicklungszentrum für den Schienenverkehr. Das Konzept ist skalierbar und könne als Modell für zahlreiche vorhandene ungenutzte Anschlussbahnen in Österreich dienen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Gewerkschaft und WKÖ erwarten lange Verhandlungen
Wirtschaft
Handels-KV - Verhandlungen gehen in die zweite Runde
Rücktrittsrufe in Richtung Mahrer mehren sich
Wirtschaft
Druck auf Wirtschaftskammer-Präsident Mahrer steigt
Neues Strommarktesetz soll Rahmenbedinungen für Energiewende schaffen
Wirtschaft
Erneuerbaren-Branche will Tempo beim neuen Strommarktgesetz
Mahrer unter Druck
Wirtschaft
In der Wirtschaftskammer gärt es
Voest setzt angesichts anhaltender US-Zölle den Sparstift an
Wirtschaft
voestalpine baut in der Steiermark 340 Jobs ab
Der Schuldenstand kann sich noch deutlich verringern
Reisen & Freizeit
Millionenpleite von Welser Hotelentwickler
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER