Sommerschule künftig für außerordentliche Schüler Pflicht

Österreichweit besuchen 48.450 außerordentliche Schüler Deutschförderklassen, von diesen würden aber aktuell nur 17 Prozent die Sommerschule nützen. "Das wollen wir ändern - damit alle Schülerinnen und Schüler mit gestärkten Deutschkenntnissen in das neue Schuljahr starten können", erklärte Meinl-Reisinger in der "Krone". Die Förderung der Sprachkompetenz stehe dabei im Mittelpunkt.

Die Bildungsdirektionen erhalten eine zentrale Rolle bei der Planung, Organisation und Umsetzung. Mit den Kategorien "ungenügende Deutschkenntnisse" (besonders großer Sprachförderbedarf) und "mangelhafte Deutschkenntnisse" (fortgeschrittener, aber weiterhin ausbaufähiger Sprachstand") solle es zwei Einstufungen geben.

Nicht jede Schule mit außerordentlichen Schülern werde automatisch Sommerschulstandort. Die Zuordnung erfolge vielmehr durch die Bildungsdirektionen, die auch eine jährliche Rotation der Standorte vorsehen könne. Abzuwarten bleibt, ob man ausreichend Personal bekommen werde. Ein besonderer Fokus liege dabei auf Personen im Bereich Deutsch als Zweitsprache.