Schwanzer wird neue TMW-Geschäftsführerin

"Friedrun Schwanzer wurde mir von der Auswahlkommission einstimmig als am besten geeignete Kandidatin empfohlen", wurde Babler zitiert. Es habe sich in einem persönlichen Gespräch von ihren Qualifikationen und ihrer Begeisterung für die Arbeit im Museum im Allgemeinen und für das TMW im Besonderen überzeugen können. Schwanzer selbst möchte "auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine stabile Entwicklung sichern".

Die Handelswissenschafterin Friedrun Schwanzer ist seit 2018 kaufmännische Direktorin des Museums der Moderne Salzburg. Davor war sie im Bankenbereich tätig. Im Verfahren setzte sie sich unter insgesamt 35 Bewerbungen durch, davon 13 von Frauen und 22 von Männern.