Römisches Massengrab in Wien-Simmering entdeckt

Frühe Skelettfunde aus dem Römischen Reich seien äußerst selten: "Denn die Römer praktizierten in Europa bis ins 3. Jahrhundert n. Chr. die Feuerbestattung." Daher handle es sich um einen "Sensationsfund". Die unzeremonielle Beerdigung deutet den Angaben zufolge "auf ein katastrophales Ereignis". Nähere Angaben sollen in einer Pressekonferenz am 2. April folgen.