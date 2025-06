Talking Heads-Sänger David Byrne kündigt neues Album an

Sieben Jahre nach seinem umjubelten "American Utopia"-Projekt, das auch in Wien Station machte und im Zuge einer Broadway-Spielserie von Spike Lee auf DVD/Blu-Ray festgehalten wurde, hat sich Talking Heads-Frontmann David Byrne nun mit einer Albumankündigung zurückgemeldet. "Who Is The Sky?" heißt das neue, zwölf Tracks umfassende und unter Mitwirkung von St. Vincent, Hayley Williams (Paramore) und Tom Skinner (The Smile) entstandene Werk, das am 5. September erscheinen soll.

von APA